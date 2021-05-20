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В Конгрессе США представили законопроект, предусматривающий помощь Украине – что в нем

20.05.2021, 09:30
В Конгрессе США представили законопроект, предусматривающий помощь Украине – что в нем - Фото
Конгресс США (фото - ЕРА)

В Палате представителей Конгресса США представили двухпартийный законопроект о безопасности трансатлантических коммуникаций, которым предусмотрено, в том числе, и партнерство с Украиной. Об этом сообщает в Facebook украинское посольство в Вашингтоне.

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Как отмечается, законопроектом предусмотрено создание коалиции демократических союзников и партнеров США в Центральной и Восточной Европе. Она создается для противодействия глобальным вызовам в сфере телекоммуникаций, в частности, тем вызовам, что исходят от России и Китая.

Проектом также предусмотрена помощь Украине, Грузии, Молдове и странам Западных Балкан в восстановлении и укреплении телекоммуникационной инфраструктуры и сетей трансграничных коммуникаций, пишут в дипведомстве.

В посольстве отдельно отметили, что законопроект представляли на рассмотрение соглава украинского кокуса, конгрессвумен Марси Каптур, и член комитета по иностранным делам Конгресса Адам Кинзингер.

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Марк Сировой
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конгресс сша палата представителей законопроект Украина коммуникации Марси Каптур
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