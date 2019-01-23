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23.01.2019, 09:48

В Конгрессе США заблокировали выход страны из НАТО

В Конгрессе США заблокировали выход страны из НАТО - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Теперь президент Трамп не сможет использовать бюджетные средства для выхода из НАТО

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В связи с заявлениями президента Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО, палата представителей в Конгрессе проголосовала за законопроект, запрещающий использовать на выход из альянса бюджетные средства. Об этом пишет Reuters.

"Этим законом всем должно быть ясно, что в Конгрессе США рассчитывают на НАТО и будут реагировать на попытки вывести нашу страну из альянса", - говорит представитель демпартии Стэни Хойер.

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На прошлой неделе The New York Times писала, что на протяжении 2018 года Трамп несколько раз говорил своим советникам о намерении вывести США из НАТО.

"В каком-то плане, то, что мы должны принимать такие законопроекты - сумасшествие", - заявил бывший замминистра обороны США Том Малиновский. 

Сообщается, что законопроект приняли с разницей голосов 357-22. Единственное "нет" на голосовании прозвучало из стана республиканцев.

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Теги: США, нато, дональд трамп
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