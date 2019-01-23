В Конгрессе США заблокировали выход страны из НАТО

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В связи с заявлениями президента Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО, палата представителей в Конгрессе проголосовала за законопроект, запрещающий использовать на выход из альянса бюджетные средства. Об этом пишет Reuters.

"Этим законом всем должно быть ясно, что в Конгрессе США рассчитывают на НАТО и будут реагировать на попытки вывести нашу страну из альянса", - говорит представитель демпартии Стэни Хойер.

Реклама

На прошлой неделе The New York Times писала, что на протяжении 2018 года Трамп несколько раз говорил своим советникам о намерении вывести США из НАТО.

"В каком-то плане, то, что мы должны принимать такие законопроекты - сумасшествие", - заявил бывший замминистра обороны США Том Малиновский.

Сообщается, что законопроект приняли с разницей голосов 357-22. Единственное "нет" на голосовании прозвучало из стана республиканцев.

Читайте также: Трамп поставил под сомнение долг НАТО защищать Черногорию