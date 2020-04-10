В лаборатории создана самая сложная в мире наночастица: она шипастая – фото

Фото: ЕРА

Международная команда исследователей под руководством Мичиганского университета создала самую сложную в мире наночастицу – более сложную, чем те, что встречаются в природе. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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Пыльца, иммунные клетки, некоторые вирусы – примеры того, как природа создает уникальные и сложные формы на микроуровне. К числу наиболее сложных природных частиц в этом масштабе относятся остроконечные кокколитофоры – весьма замысловатые известняковые "домики" микроводорослей.

Оболочка Syracosphaera anthos (все фото ниже кликабельны):

Чтобы понять, по каким правилам растут естественные частицы, ученые пытаются вырастить их в лаборатории.

На этот раз авторы исследования выяснили, что одним из ключевых моментов в оценке сложности частицы является хиральность – отсутствие симметрии относительно правой и левой стороны, а в этом конкретном случае – тенденция к закрученности структур частицы по часовой или против часовой стрелки.

Ученые покрыли цистеином (одна из аминокислот) в двух его формах пластинки сульфида золота, получив в итоге наночастицу "более сложную, чем у остроконечных кокколитофор".

Наноразмерные шипы на частицах, подобных пыльце, не дают им слипаться. Точно так же шипы на синтетических частицах, помогают им рассеиваться практически в любой жидкости. Наночастицы с закрученными шипами также поглощают ультрафиолетовый свет и отражают уже "закрученный" (циркулярно поляризованный) видимый свет.

"Полученные данные открывают путь для создания более стабильных смесей жидкости и частиц, таких как краски, и новых способов игры со светом - необходимых условий для голографических проекторов", - пишут ученые.

Та самая самая сложная частица:

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Все фото: umich.edu

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