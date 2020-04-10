Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В лаборатории создана самая сложная в мире наночастица: она шипастая – фото

В лаборатории создана самая сложная в мире наночастица: она шипастая – фото - Фото
Фото: ЕРА
10.04.2020, 12:31

Созданные синтетические наночастицы состоят из скрученных шипов, сгруппированных в шарик размером несколько микрон

Международная команда исследователей под руководством Мичиганского университета создала самую сложную в мире наночастицу – более сложную, чем те, что встречаются в природе. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пыльца, иммунные клетки, некоторые вирусы – примеры того, как природа создает уникальные и сложные формы на микроуровне. К числу наиболее сложных природных частиц в этом масштабе относятся остроконечные кокколитофоры – весьма замысловатые известняковые "домики" микроводорослей.

Оболочка Syracosphaera anthos (все фото ниже кликабельны):

Чтобы понять, по каким правилам растут естественные частицы, ученые пытаются вырастить их в лаборатории.

На этот раз авторы исследования выяснили, что одним из ключевых моментов в оценке сложности частицы является хиральность – отсутствие симметрии относительно правой и левой стороны, а в этом конкретном случае – тенденция к закрученности структур частицы по часовой или против часовой стрелки.

Ученые покрыли цистеином (одна из аминокислот) в двух его формах пластинки сульфида золота, получив в итоге наночастицу "более сложную, чем у остроконечных кокколитофор".

Наноразмерные шипы на частицах, подобных пыльце, не дают им слипаться. Точно так же шипы на синтетических частицах, помогают им рассеиваться практически в любой жидкости. Наночастицы с закрученными шипами также поглощают ультрафиолетовый свет и отражают уже "закрученный" (циркулярно поляризованный) видимый свет.

"Полученные данные открывают путь для создания более стабильных смесей жидкости и частиц, таких как краски, и новых способов игры со светом - необходимых условий для голографических проекторов", - пишут ученые.

Та самая самая сложная частица:

Все фото: umich.edu

Читайте также: Британцы синтезировали рекордное ароматическое кольцо

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
наука исследование микроскоп микроорганизм частица
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 