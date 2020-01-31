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Химия. Британцы синтезировали рекордное ароматическое кольцо

Химия. Британцы синтезировали рекордное ароматическое кольцо - Фото
Фото: pixabay.com
31.01.2020, 14:08

Ароматические соединения - циклические органические соединения с сопряженным кольцом ненасыщенных связей; они имеют необычно высокую стабильность

Группа химиков из Оксфорда во главе с Майклом Рикхаусом синтезировала рекордное по габаритам кольцо ароматической молекулы: оно составлено из 12 порфириновых частей (162 сопряженных электрона), которые удерживаются вместе алкиновыми мостиками. Об этом пишет phys.org.

Чтобы кольцевая форма молекулы сохранилась, были использованы две "распорки" с шестью спицами.

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Химики собираются продолжить исследования и создать еще более габаритные кольца для проверки их на аномальные квантовые свойства. Это может помочь в разработке микросверхпроводников, а также использоваться при "программировании" квантовых компьютеров.

Одно из наиболее распространенных ароматических соединений - бензол.

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