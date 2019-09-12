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В Лапландии олень спровоцировал ДТП с бронетехникой

В Лапландии олень спровоцировал ДТП с бронетехникой - Фото
Северный олень (фото - Eric Post, Penn State)
12.09.2019, 11:53

Автомобили в Лапландии ежегодно сбивают тысячи бродячих животных, несмотря на то, что автодороги зачастую ограждены сеточным забором

10 сентября в Финляндии бронеавтомобили с попал в ДТП из-за выбежавшего на дорогу северного оленя. Механик-водитель одного БТР попытался не сбить животные, но столкнулся при этом с другим бронетранспортером. Об инциденте пишет AFP.

В результате аварии в больницу попали 12 солдат из 28, которые ехали на двух БТР. Пятерых оставили под наблюдением медиков, остальных уже выписали.

Справка. Сотни тысяч северных оленей бродят по обширному, пустынному региону на севере Финляндии. Как пишет источник, чтобы избежать попадания под колеса, им красят рога во флуоресцентные цвета, вешают на шеи отражатели и при перегоне стада используют подвижные дорожные знаки.

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Финляндия олень
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