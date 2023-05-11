В Латвии на пост президента выдвинули министра иностранных дел Ринкевичса

Партия Новое Единство выдвинула на пост президента Латвии министра иностранных дел страны Эдгара Ринкевича. Об этом стало из публикации в Twitter чиновника и сообщения на сайте партии.

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Новое Единство рассматривало нескольких кандидатов на пост президента, в частности самого Ринкевича, еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, а также депутат Европарламента Сандру Калниете.

Глава партии Айнарс Латковскис аргументировал выбор партии в пользу Ринкевича тем, что он "будет способствовать благосостоянию латвийского государства и его народа в должности президента, будет честным и добросовестно будет выполнять свои обязанности".

"Вклад министра иностранных дел в укрепление репутации, международного имиджа и национальной безопасности Латвии, его жесткая позиция против российской агрессии, помощь и дипломатическая поддержка, оказанная Украине, являются высоко ценными факторами", – сказал он.

Выборы президента Латвии пройдут 31 мая 2023 года.

10 января 2023 года Ринкевич заявил, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.

Ранее Ринкевич говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны, и Запад "не должен расслабляться".

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