В Латвии законодательно утвердили запрет на автомобили с номерами РФ
2 ноября Сейм Латвии принял поправки в закон "О дорожном сообщении", которые фактически запрещают в Латвии пользоваться автомобилями, зарегистрированными в России. Об этом сообщает Delfi.
Как требует ноый закон, владелец автомобиля с номерами РФ должен перерегистрировать его в Латвии или вывезти за пределы страны не позднее 14 февраля 2024 года.
После этой даты зарегистрированные в России автомобили смогут передвигаться в Латвии только транзитом (от границы до границы) в течение 24 часов и только один раз. При этом владелец автомобиля будет обязан заранее подать информацию о нем.
Транспортные средства, владельцы которых нарушат этот закон, будут конфискованы. Планируется, что такие автомобили будут переданы Украине как помощь в борьбе с государством-агрессором.
Изменения законодательства опираются на разъяснение Еврокомиссии о том, что санкции, введенные ЕС против России, распространяются и на зарегистрированный в России личный транспорт граждан РФ.
Страны Балтии полностью запретили въезд автомобилей с российскими номерами с 13 сентября.
- В феврале 2023 года парламент Латвии принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность Украины для поддержки украинского общества.
- На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.
Читайте также: Президент Латвии: Если РФ причастна к поломке Balticconnector, закроем Балтийское море
Комментарии