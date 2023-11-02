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В Латвии законодательно утвердили запрет на автомобили с номерами РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 14:46
В Латвии законодательно утвердили запрет на автомобили с номерами РФ - Фото
Сейм Латвии (фото - Latvijas Republikas Saeima)

2 ноября Сейм Латвии принял поправки в закон "О дорожном сообщении", которые фактически запрещают в Латвии пользоваться автомобилями, зарегистрированными в России. Об этом сообщает Delfi.

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Как требует ноый закон, владелец автомобиля с номерами РФ должен перерегистрировать его в Латвии или вывезти за пределы страны не позднее 14 февраля 2024 года.

После этой даты зарегистрированные в России автомобили смогут передвигаться в Латвии только транзитом (от границы до границы) в течение 24 часов и только один раз. При этом владелец автомобиля будет обязан заранее подать информацию о нем.

Транспортные средства, владельцы которых нарушат этот закон, будут конфискованы. Планируется, что такие  автомобили будут переданы Украине как помощь в борьбе с государством-агрессором.

Изменения законодательства опираются на разъяснение Еврокомиссии о том, что санкции, введенные ЕС против России, распространяются и на зарегистрированный в России личный транспорт граждан РФ. 

Страны Балтии полностью запретили въезд автомобилей с российскими номерами с 13 сентября. 

  • В феврале 2023 года парламент Латвии принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность Украины для поддержки украинского общества.
  • На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.

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Сергей Бережной
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