В Латвии законодательно утвердили запрет на автомобили с номерами РФ

2 ноября Сейм Латвии принял поправки в закон "О дорожном сообщении", которые фактически запрещают в Латвии пользоваться автомобилями, зарегистрированными в России. Об этом сообщает Delfi .

Как требует ноый закон, владелец автомобиля с номерами РФ должен перерегистрировать его в Латвии или вывезти за пределы страны не позднее 14 февраля 2024 года.

После этой даты зарегистрированные в России автомобили смогут передвигаться в Латвии только транзитом (от границы до границы) в течение 24 часов и только один раз. При этом владелец автомобиля будет обязан заранее подать информацию о нем.