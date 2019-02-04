В Левада-центре сказали, сколько россиян хотят уехать из страны

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В России 41% молодежи заявили о своем желании уехать за границу на постоянное место жительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра, опубликованные сегодня, 4 февраля.

"Уровень образования существенно не влияет на готовность эмигрировать (по данным опроса, - ред.), в отличие от возраста. Молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в два раза чаще показателя по выборке в целом заявляли о своем желании уехать за границу на постоянное место жительства: 41% против 17% соответственно", - отмечается в сообщении.

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Социологи отметили, что чаще демонстрировали позитивное восприятие эмигрантов: положительное и нейтральное отношение к ним находилось практически в равном соотношении: 45% и 51% соответственно.

Самое сильное негативное отношение к эмигрировавшим – среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше.

Согласно опросу, доля россиян, заявляющих о желании эмигрировать, за последние годы существенно не менялась.

"Она не превышала пятой части от совершеннолетнего населения страны (в 2018-м году – 17% от выборки). При этом у каждого пятого жителя России (20%) есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства", - уточняется в сообщении.

45% россиян считали, что страна движется по неверному пути, этот показатель достиг максимума с 2006 года