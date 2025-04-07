В Литве предложили ограничить право граждан третьих стран участвовать в местных выборах

Литва (Иллюстративное фото: Valda Kalnina/EPA)

В Литве консерваторы планируют зарегистрировать поправки в Конституцию страны и Избирательный кодекс, которые ограничат право граждан третьих стран голосовать и баллотироваться на выборах в советы самоуправления и на выборах мэров. Об этом сообщил вещатель LRT со ссылкой на соответствующее заявление парламентариев.

Запрет будет распространяться на граждан стран, не являющихся членами Европейского Союза, Европейской экономической зоны, НАТО или Организации экономического сотрудничества и развития.

"В связи с ростом количества граждан, прибывающих из неевропейского, нетрансатлантического пространства, с целью минимизации угроз и по примеру Эстонии мы предлагаем ограничить право на участие в муниципальных выборах для граждан стран, не входящих в ЕС, ЕЭЗ, НАТО и ОЭСР", – заявила парламентарий Даля Асанавичюте.

В пояснительной записке к проекту говорится, что после полномасштабного вторжения России в Украину вмешательство Кремля в выборы и другие демократические процессы по всей Европе и в мире усилилось, и это нельзя игнорировать.

По данным Департамента миграции на 1 апреля, постоянные виды на жительство в Литве имеют более 20 000 человек, из них 8400 – граждане России и 3800 – граждане Беларуси.

Лидер консервативного Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас считает, что эти поправки помогут остановить русификацию Литвы, особенно Вильнюса, а также снизить влияние на политические решения и процессы.

Согласно Избирательному кодексу, право избирать членов совета самоуправления и мэра имеют постоянные жители, достигшие на день выборов 18 лет.

Иностранцы, имеющие вид на жительство в Литве и зарегистрированные в соответствующем месте, также считаются постоянными жителями.

20 марта 2025 года парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией.

26 марта в Эстонии парламентарии проголосовали за внесение изменений в Конституцию, согласно которым граждан России и Беларуси лишат права голоса на местных выборах.