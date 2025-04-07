У Литві запропонували обмежити право громадян третіх країн брати участь у місцевих виборах

Згідно з Виборчим кодексом, право обирати членів ради самоврядування та мера мають постійні мешканці, які досягли 18-річчя

Литва (Ілюстративне фото: Valda Kalnina/EPA)

У Литві консерватори планують зареєструвати поправки до Конституції країни та Виборчого кодексу, які обмежать право громадян третіх країн голосувати й балотуватися на виборах до рад самоврядування і на виборах мерів. Про це повідомив мовник LRT із посиланням на відповідну заяву парламентарів.

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Заборона поширюватиметься на громадян країн, які не є членами Європейського Союзу, Європейської економічної зони, НАТО чи Організації економічного співробітництва та розвитку.

"У зв'язку зі зростанням кількості громадян, які прибувають із неєвропейського, нетрансатлантичного простору, з метою мінімізації загроз і за прикладом Естонії ми пропонуємо обмежити право на участь у муніципальних виборах для громадян країн, які не входять до ЄС, ЄЕЗ, НАТО та ОЕСР", – заявила парламентарка Даля Асанавічюте.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну втручання Кремля у вибори й інші демократичні процеси по всій Європі та світі посилилося, і це не можна ігнорувати.

За даними Департаменту міграції станом на 1 квітня, постійні посвідки на проживання в Литві мають понад 20 000 осіб, із них 8400 – громадяни Росії та 3800 – громадяни Білорусі.

Лідер консервативного Союзу Вітчизни – Християнських демократів Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що ці поправки допоможуть зупинити русифікацію Литви, особливо Вільнюса, а також знизити вплив на політичні рішення та процеси.

Згідно з Виборчим кодексом, право обирати членів ради самоврядування та мера мають постійні мешканці, які досягли на день виборів 18 років.

Іноземці, які мають посвідку на проживання в Литві й зареєстровані у відповідному місці, також вважаються постійними жителями.

20 березня 2025 року парламент Естонії не підтримав законопроєкт про закриття кордону з Росією.

26 березня в Естонії парламентарі проголосували за внесення змін до Конституції, згідно з якими громадян Росії та Білорусі позбавлять права голосу на місцевих виборах.