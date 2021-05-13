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В Литве выли сирены и приходили уведомления о ядерной аварии в Беларуси: прошли учения

13.05.2021, 07:43
В Литве выли сирены и приходили уведомления о ядерной аварии в Беларуси: прошли учения - Фото
Александр Лукашенко на фоне БелАЭС (фото - ЕРА)

12 мая во всей Литве завыли сирены, на ТВ и радио появились предупреждающие сообщения, а на мобильные телефоны гражданам пришли SMS с сообщением об учебной тревоге на случай возможной ядерной или другого типа аварии на Белорусской АЭС в приграничье. Об учениях пишет пресс-служба Министерства внутренних дел Литвы.

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Такая ситуация была создана для проверки системы оповещения и информирования населении, а также готовности центральных и местных властей реагировать и координированно действовать на случай аварии с выбросом радионуклидов.

Люди получили рекомендации и короткую сводку об "аварии".

Глава МВД Агне Билотайте напомнила жителям, что на мобильных телефонах у них должна быть включена функция, разрешающая получать предупреждающие экстренные сообщения.

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Как пишет Delfi, в Вильнюсе "чувствуется беспокойство; не из-за самих учений, а из-за реального самого страшного сценария – что, если на БелАЭС произойдет серьезный инцидент?"

По данным местных социологов, лишь 38% жителей Литвы знают, что делать в случае атомной аварии, 44% располагают необходимым запасом продовольствия и воды, чтобы 72 часа не покидать жилье, закрыть окна, отключить рекуператоры. У 65% жителей Вильнюса есть таблетки йода.

По сценарию, спустя три часа после инцидента на БелАЭС в зоне воздействия окажутся больше 112 000 жителей Литвы.

  • Литва еще с появления планов строительства АЭС критиковала этот проект. По мнению властей страны, финансируемая Кремлем и построенная российским Росатом станция "небезопасна и построена с нарушением международных стандартов". Первый реактор БелАЭС запустили в ноябре 2020 года.
  • В Беларуси и России утверждают, что Литва преувеличивает и раздувает угрозу якобы ради очернения страны.
  • В 2009 году Литва законсервировала свою Игналинскую АЭС, которая работала с 1983 года. Идет сбор средств на ее демонтаж.
  • Весной 2021-го президент Литвы Науседа в Раде призвал Украину не покупать электроэнергию на Белорусской АЭС.

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Евгений Пилипенко
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