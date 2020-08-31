В Лондоне на перехват пассажирского самолета поднимали в небо два истребителя — детали ЧП

Пилотов предупредили о потенциальной угрозе безопасности на борту. После посадки самолета были задержаны два человека

Два истребителя британских королевских ВВС Typhoon были подняты в небо над Лондоном, чтобы перехватить самолет авиакомпании Lauda (дочерняя компания Ryanair), который летел в аэропорт Станстеда из Вены. Об этом пишет Daily Mail.

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Истребители несколько раз облетели аэропорт, прежде чем пассажирский самолет приземлился, отмечают в издании. После посадки пилот отогнал лайнер Lauda на отдаленную стоянку. Борт окружили вооруженные полицейские и задержали по подозрению в терроризме 34-летнего мужчину из Кувейта и 48-летнего мужчину из Италии.

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В компании Ryanair сообщили, что до посадки экипаж предупредили о потенциальной угрозе безопасности на борту. Представитель компании отметил, что все люди благополучно высадились, а пассажиры обратного рейса Станстед - Вена улетели на резервном самолете.

"Теперь это дело полиции", — заявили в Ryanair.

Пока нет официальной информации о сути потенциальной угрозы безопасности на борту, в то же время пассажирка рейса Джоанна Чеховска утверждает, что в туалете самолета якобы были подозрительные предметы.

амолет Air Europa был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Малаги из-за отказа пассажира из Украины надеть маску. В начале августа испанские СМИ писали, что с

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Марк Сировой

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