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В Лондоне полицейских разогнали и избили на незаконной уличной вечернике

В Лондоне полицейских разогнали и избили на незаконной уличной вечернике - Фото
Полиция Лондона (Фото - скринот из видео - YouTube)
26.06.2020, 09:50

В результате потасовки в Лондоне 22 полицейских получили ранения и травмы

24 июня в столице Великобритании устроили незаконную уличную вечеринку. Туда вызвали полицейских. Правоохранители просили участников разойтись, однако ситуация вышла из-под контроля и началась потасовка, в результате которой пострадали 22 полицейских. Об этом сообщает BBC.

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В уличной вечеринке участвовало примерно 400 человек. Четверо человек арестованы. Участники вечеринки не только избили и разогнали полицейских, но и разбили их автомобили. 

Правительство Великобритании напомнило, что "насилие в отношении полиции недопустимо". В ближайшее время правительство начнет консультации по удвоению максимального срока наказания за нападение на полицейских.

Еще одно нападение на полицейских в Лондоне на нелегальной уличной вечеринке произошло 26 июня, сообщает BBC. Полицейские подверглись нападению во время попытки разогнать толпу. 

  • 19 июня в Днепре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении.

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Владислав Сердюк
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