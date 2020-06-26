В Лондоне полицейских разогнали и избили на незаконной уличной вечернике

Полиция Лондона (Фото - скринот из видео - YouTube)

24 июня в столице Великобритании устроили незаконную уличную вечеринку. Туда вызвали полицейских. Правоохранители просили участников разойтись, однако ситуация вышла из-под контроля и началась потасовка, в результате которой пострадали 22 полицейских. Об этом сообщает BBC.

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В уличной вечеринке участвовало примерно 400 человек. Четверо человек арестованы. Участники вечеринки не только избили и разогнали полицейских, но и разбили их автомобили.

Правительство Великобритании напомнило, что "насилие в отношении полиции недопустимо". В ближайшее время правительство начнет консультации по удвоению максимального срока наказания за нападение на полицейских.

Еще одно нападение на полицейских в Лондоне на нелегальной уличной вечеринке произошло 26 июня, сообщает BBC. Полицейские подверглись нападению во время попытки разогнать толпу.

в Днепре полицейский погиб при задержании подозреваемого в разбойном нападении. 19 июня

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