В Мадриде прошел многотысячный марш за климат

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В Мадриде 6 декабря прошел многотысячный марш с требованием принять меры для борьбы с изменениями климата. Об этом сообщает El Pais.

В марше приняла участие экоактивистка Грета Тунберг.

По данным организаторов Марша за климат – конфедерации экологических групп Экологи в действии, к акции примкнули более полумиллиона человек.

"Мы говорим о марше за климат #6DPorElClima, в рамках которого более 500 000 человек вышли на улицы", – говорится в Twitter Экологов в действии.

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов под Шведским парламентом. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

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