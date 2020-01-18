В МИД РФ признали, что Красная армия не принесла Польше свободу

МИД РФ (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на заявление Польши о том, что освобождение Варшавы от нацизма Советским Союзом не принесло их стране свободу, заявив, что "за свободу надо было бороться самим", а "Красная армия спасла полякам жизнь". Соответствующее заявление размещено в Twitter МИД РФ.

"Освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная армия спасла полякам жизнь. Свободу же надо было отстаивать самим", - заявили в пресс-службе МИД РФ.

В ответ посольство Польши в России написали в Twitter: "Дождались официального подтверждения, что вступление Красной армии в 1945 году не было связано с приходом в Польшу свободы. Это верный шаг в сторону совместной правды о 1945 году. Спасибо".

31 декабря 2019 года посол Германии в Польше Рольф Никел напомнил Владимиру Путину , что СССР вместе с нацистской Германией участвовал в разделе Польши.

13 января глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал на тему Польши.

Матеуш Моравецкий Владимир Путин 17 января Польша напомнила России о сталинском режиме.

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