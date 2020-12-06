В Минске на акциях протеста силовики задержали более 300 человек: фото, видео

Во время протестов в Минске силовики задержали более 300 граждан. Против них открыли административные производства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там говорят, что задерживали людей "с незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы", а также тех, кто "пытался выходить на проезжую часть".

В милиции Беларуси сообщили, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержали в Минске более 300 протестующих. В их отношении начат административный процесс статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Санкция предусматривает наказание в виде 15 суток ареста.

По информации Tut.by, еще утром в столицу Беларуси силовики начали свозить водометы, бронированный транспорт и другую спецтехнику. Люди фиксировали перебои в работе Telegram, также в разных районах города исчезал мобильный и стационарный интернет. Кроме этого, в течение часа в Минске были закрыты три станции метро.

Как пишет издание, участники протестных акций традиционно собирались во дворах собственных домов и небольшими группами двигались к точкам сбора в различных районах Минска.

С августа в Беларуси продолжаются протесты: граждане страны не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.