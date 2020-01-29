В мире растет неудовлетворенность демократией - исследование

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Неудовлетворенность жителей развитых стран состоянием демократии в своих странах достигла пика за последние 25 лет. К такому выводу пришли исследователи Кембриджского университета, сообщает ВВС.

Академики проанализировали то, что, по их словам, является крупнейшим в мире объемом данных об отношении к демократии, - 3500 соцопросов, в которых приняли участие четыре миллиона человек.

Особенно высокий уровень неудовлетворенности демократией – в США и Великобритании.

Центр будущего демократии в Кембриджском университете отслеживает взгляды на демократию с 1995 года. Цифры за 2019 год показывают, что доля недовольных выросла с 48% до 58%, что является самым высоким зарегистрированным уровнем.

Исследование, охватывающее 154 страны мира, основано на опросе людей, удовлетворены ли они демократией в своих странах.

Удовлетворенность демократией росла в последние десятилетия 20 века, отмечают исследователи.

Но за последнее десятилетие этот показатель стал негативным – недовольных становится все больше.

В исследовании предполагается, что это может быть политическим следствием экономического кризиса 2008 года, всплеска беспокойства по поводу ситуации с беженцами 2015 года и "провалов внешней политики".

Один из авторов исследования, доктор Роберто Фоа предупреждает о потере доверия к демократии и говорит, что рост популизма является не столько причиной, сколько симптомом этого.

Например, в Великобритании доля недовольных демократией в 1995 году составляла 47%, в 2005 году - 33%, в 2019-м - 61%.

"Если доверие к демократии снижается, то это потому, что демократические институты не смогли справиться с некоторыми из основных кризисов нашей эры - от экономических кризисов до угрозы глобального потепления", - сказал Фоа.

Согласно последнему опросу, 52% граждан Украины считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. Вместе с тем противоположного мнения - что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше - придерживаются 20%, еще 19% ответили, что для них не имеет значения, демократический режим в стране или нет.