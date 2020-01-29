Большинство украинцев выбирает демократию - опрос

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52% граждан Украины считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Деминициативы им. Кучерива совместно с центром Разумкова.

Противоположного мнения - что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше - придерживаются 20%, еще 19% ответили, что для них не имеет значения, демократический режим в стране или нет. Среди регионов отличается восточный, где демократическое устройство предпочитают 37% (запад - 66%, центр - 57%, юг - 48%), а для 30% не имеет разницы, демократический режим в стране или нет (соответственно запад - 17% центр - 19%, юг - 23%).

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Опрос проведен 6-11 декабря 2019 года среди 2018 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, исключая временно оккупированные территории. Погрешность не превышает 2,3%. Финансирование опроса - посольство Нидерландов.

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