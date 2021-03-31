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В Молдове на два месяца ввели чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

31.03.2021, 19:07
В Молдове на два месяца ввели чрезвычайное положение в связи с коронавирусом - Фото
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

В Молдове в связи с эпидемией коронавируса ввели чрезвычайное положение. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на сегодняшнее решение парламента страны.

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Как отмечается, с предложением ввести полноценный режим ЧП накануне выступило правительство Молдовы. До сих пор в стране действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Чрезвычайное положение в Молдове вводится на 60 дней – с 1 апреля по 30 мая. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер, завтра соберется на заседание нацкомиссия общественного здоровья.

Сообщается, что режим ЧП, в частности, предполагает запрет на проведение каких-либо выборов в Молдове. При этом правительство получает больше полномочий.

  • 29 марта президент Молдовы Майя Санду анонсировала обращение в Конституционный суд страны по поводу роспуска парламента, что подразумевает проведение парламентских выборов.
  • В тот же день в Молдове разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинации от коронавируса представителей местных властей и их родственников.

Читайте также: Президент Молдовы Майя Санду попросила у России доступа к вакцине Спутник V

Наталия Медведева
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Молдова майя санду коронавирус
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