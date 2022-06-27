В Молдове выдвинули обвинение бывшему пророссийскому президенту Додону
27.06.2022, 16:42
Фото: EPA
Генеральная прокуратура Молдовы в понедельник, 27 июня, выдвинула новые обвинения против бывшего пророссийского президента Игоря Додона. Ему инкриминируют превышение полномочий в 2008-2009 годах, когда он был министром экономики и торговли.
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"Он обвиняется в том, что, занимая этот пост, подписал приказ, на основании которого в мае 2008 года гендиректор компании Energocom заключил с венгерской компанией контракт о закупке электроэнергии по завышенной цене, нанеся государству ущерб в $11,9 млн", – говорится в сообщении прокуратуры.
Эти действия привели к повышению цен на электроэнергию для населения.
Бывший президент Молдовы свою вину не признал, назвав дело политическим.
- Игорь Додон с конца мая находится под домашним арестом по другому делу о коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной группировкой. Она касается получения от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка пакета с деньгами на финансирование Партии социалистов.
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