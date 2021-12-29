Додон стал подозреваемым по делу о хищении $12 млн госсредств

Сегодня, 29 декабря, прошлого президента Молдовы Игоря Додона после допроса в генпрокуратуре признали подозреваемым по делу о хищениях электроэнергии на сумму около $12 млн. Об этом он сообщил журналистам, пишет Newsmaker.

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После визита в правоохранительные органы он заявил, что "никуда убегать не собирается" и намерен сотрудничать со следствием. Додон считает себя невиновным и заявил, что его дело – якобы для отвлечения внимания граждан "от повышения тарифов".

Пророссийский политик добавил, что по делу, помимо него, есть несколько обвиняемых, но их имена не назвал. По его словам, на допросе следователи показали документы, которые он подписывал, когда занимал пост министра экономики.

Как пишет Рublika.md, следствие подозревает, что в 2008-2009 годах Додон вместе с другими чиновниками участвовал в схеме незаконного импорта электроэнергии. Они якобы необоснованно подняли закупочную цену и присвоили разницу. Сумма предполагаемого ущерба составила 124 млн молдавских лей (по курсу 2008 года это составляет около $12 млн).

В декабре 2020 года после поражения на выборах Додон улетел в Россию, где заверил россиян в своих искренних симпатиях к ним.

Парламент Молдовы утвердил во втором чтении законопроект о функционировании языков, который повысил статус русского языка – это была инициатива партии Додона.

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Яна Катасонова

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