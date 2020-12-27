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Экс-президент Молдовы Додон после отставки поехал в Москву и назвал россиян "братьями"

27.12.2020, 15:00
Экс-президент Молдовы Додон после отставки поехал в Москву и назвал россиян
Игорь Додон (фото - presedinte.md)

Сразу после вступления Майи Санду в должность нового президента бывший глава Молдовы Игорь Додон улетел в Россию, где заверил россиян в своих искренних симпатиях к ним. Об этом он заявил в интервью на телеканале Россия 24. Также он опубликовал фото с семьей на фоне Кремля в Facebook.

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Экс-президент отметил, что считает РФ "важным стратегическим партнером" Молдовы и особенно хорошим диалог с Россией выдался в этом году. 

Для укрепления российско-молдавских отношений было сделано очень многое: в страну вновь зашли российские СМИ, русскому языку вернули статус языка межнационального общения, а инструкции к лекарствам в стране стали сопровождаться переводом на русский, подчеркнул Додон.

Кроме того, комментируя результаты выборов, бывший глава Молдовы заявил, что "будет отрезвление очень большого количества людей, которые поймут, что они ошиблись".

В конце интервью Додон обратился к россиянам.

"Дорогие наши братья, я называю россиян братьями. В Молдове очень ценят дружбу с россиянами – у нас общая история и победа<...>Я уверен, что несмотря ни на что, что наши геополитические оппоненты пытаются сеять разные проблемы, ничего у них не получится", – заявил бывший молдавский лидер.

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Дарья Мостовая
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