Молдова. К экс-президенту Додону пришли с обысками по делу о коррупции и госизмене
К пророссийскому экс-президенту Молдовы Игорю Додону пришли с обысками по делу о коррупции и госизмене. Об этом сообщила Newsmaker представитель прокуратуры Марьяна Черпец.
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Отмечается, что обыски утром 24 мая проводили антикоррупционные прокуроры, сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы разведки и безопасности Молдовы.
По словам Черпец, обыски были в резиденции Додона, недвижимости, которой он владеет через посредников, и других местах.
Представитель прокуратуры отметила, что уголовное дело открыто по статьям о госизмене, пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании политической партии преступной организацией.
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В Социалистической партии, лидером которой является Додон, обыски пока не прокомментировали.
18 мая и. о. генпрокурора Молдовы Думитру Робу распорядился открыть дело по пленкам летам 2019-го, на которых якобы Додон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк обсуждают сумку с неизвестным содержанием.
Додон отреагировал на это решение: заявил, что не собирается покидать страну и не исключает своего ареста.
- В конце апреля российский генерал назвал одной из целей "второго этапа" войны в Украине выход к Приднестровью – оккупированной части Молдовы.
- Кишинев встревожился этим заявлением. После этого последовал ряд провокаций в Приднестровье: взрывы, обстрелы, поджоги.
- 18 мая президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна вывести свои войска из Приднестровья.
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