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Молдова. К экс-президенту Додону пришли с обысками по делу о коррупции и госизмене

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 08:44
Молдова. К экс-президенту Додону пришли с обысками по делу о коррупции и госизмене - Фото
Игорь Додон (фото - ЕРА)

К пророссийскому экс-президенту Молдовы Игорю Додону пришли с обысками по делу о коррупции и госизмене. Об этом сообщила Newsmaker представитель прокуратуры Марьяна Черпец.

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Отмечается, что обыски утром 24 мая проводили антикоррупционные прокуроры, сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы разведки и безопасности Молдовы.

По словам Черпец, обыски были в резиденции Додона, недвижимости, которой он владеет через посредников, и других местах.

Представитель прокуратуры отметила, что уголовное дело открыто по статьям о госизмене, пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании политической партии преступной организацией.

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В Социалистической партии, лидером которой является Додон, обыски пока не прокомментировали.

18 мая и. о. генпрокурора Молдовы Думитру Робу распорядился открыть дело по пленкам летам 2019-го, на которых якобы Додон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк обсуждают сумку с неизвестным содержанием.

Додон отреагировал на это решение: заявил, что не собирается покидать страну и не исключает своего ареста.

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Марк Сировой
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коррупция госизмена обыски игорь додон
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