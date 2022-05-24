Молдова. К экс-президенту Додону пришли с обысками по делу о коррупции и госизмене

К пророссийскому экс-президенту Молдовы Игорю Додону пришли с обысками по делу о коррупции и госизмене. Об этом сообщила Newsmaker представитель прокуратуры Марьяна Черпец.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что обыски утром 24 мая проводили антикоррупционные прокуроры, сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы разведки и безопасности Молдовы.

По словам Черпец, обыски были в резиденции Додона, недвижимости, которой он владеет через посредников, и других местах.

Представитель прокуратуры отметила, что уголовное дело открыто по статьям о госизмене, пассивной коррупции, незаконном обогащении и финансировании политической партии преступной организацией.

Читайте также: Молдове и Казахстану надо готовиться к "братанию" со стороны россиян – Данилов

В Социалистической партии, лидером которой является Додон, обыски пока не прокомментировали.

18 мая и. о. генпрокурора Молдовы Думитру Робу распорядился открыть дело по пленкам летам 2019-го, на которых якобы Додон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк обсуждают сумку с неизвестным содержанием.

Додон отреагировал на это решение: заявил, что не собирается покидать страну и не исключает своего ареста.

Читайте также: Давняя мечта Путина. Зачем России взрывы в Приднестровье и как Украина должна ответить

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.