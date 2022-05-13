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Новые провокации в Приднестровье – "коктейли Молотова" бросили в нефтебазу и военкомат

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13.05.2022, 13:17
Новые провокации в Приднестровье –
На месте инцидента возле военкомата в Тирасполе (Фото - т. наз. "МВД ПМР")

13 мая в оккупированном Тирасполе неизвестные бросили "коктейли Молотова" в сторону нефтебазы и в здание военкомата, сообщает NewsMaker.md со слов так называемого "МВД Приднестровья".

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По имеющейся информации, в 4.15 утра бутылку с зажигательной смесью бросили из остановившегося автомобиля возле нефтебазы одного из предприятий. Загоревшуюся траву удалось быстро потушить.

Спустя полчаса две бутылки с зажигательной смесью бросили возле здания республиканского военкомата. Одна бутылка разбилась на тротуаре, вторая застряла в решетке окна. Огонь потушила охрана военкомата. 

Пострадавших ни в одном из инцидентов нет.

СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, на которой находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже самой РФ.
Сергей Бережной
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Молдова приднестровье провокация тирасполь
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