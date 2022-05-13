Новые провокации в Приднестровье – "коктейли Молотова" бросили в нефтебазу и военкомат
13.05.2022, 13:17
На месте инцидента возле военкомата в Тирасполе (Фото - т. наз. "МВД ПМР")
13 мая в оккупированном Тирасполе неизвестные бросили "коктейли Молотова" в сторону нефтебазы и в здание военкомата, сообщает NewsMaker.md со слов так называемого "МВД Приднестровья".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По имеющейся информации, в 4.15 утра бутылку с зажигательной смесью бросили из остановившегося автомобиля возле нефтебазы одного из предприятий. Загоревшуюся траву удалось быстро потушить.
Спустя полчаса две бутылки с зажигательной смесью бросили возле здания республиканского военкомата. Одна бутылка разбилась на тротуаре, вторая застряла в решетке окна. Огонь потушила охрана военкомата.
Пострадавших ни в одном из инцидентов нет.
СПРАВКА. Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, на которой находятся российские войска. ПМР не признана государством ни одной из стран ООН, даже самой РФ.
- Генштаб ВСУ с начала апреля не исключает наступления РФ из Приднестровья, оккупанты готовят там аэродром и пытаются вербовать наемников.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье. Молдова встревожилась этим заявлением и вызвала в МИД посла РФ.
- За последние несколько дней апреля в Приднестровье произошло несколько взрывов. ГУР заявило, что это российские провокации, МИД – что Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины.
- 7 мая сообщалось, что возле села Воронково оккупированного Рыбницкого района Молдовы ночью слышали четыре взрыва, а над расположенной рядом воинской частью летали как минимум два дрона.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии