В Молдову прибыли спецназовцы из США, Румынии и Великобритании: обучение JCET-2023

В Молдове состоятся запланированные военные учения JCET-2023 (Общие комбинированные учения по обмену) с участием военных США, Румынии и Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Молдовы в Facebook.

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Учения начнутся 27 марта и завершатся 7 апреля.

Их заявленная цель – обмен опытом между молдавскими, румынскими, американскими и британскими спецназовцами, а также повышение качества оперативного взаимодействия контингентов.

JCET-2023 являются плановыми, молдавские спецназовцы присоединяются к ним с 2009 года, сообщают в силовом ведомстве.

В этот период военная техника будет перемещаться из частей базирования в учебные центры армии для участия в учениях. В связи с этим граждан призывают не распространять слухи и предположения по этому поводу.

12 марта 2023 года власти Молдовы заявили, что спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, организовывая группы для провокаций беспорядков.

15 марта депутаты Европарламента заявили, что Кремль ужесточает попытки дестабилизировать Молдову, поэтому переговоры о вступлении страны в Евросоюз должны начаться уже в этом году.

15 марта несколько медиа из международного журналистского консорциума получили доступ к документу, который является планом установления полного фактического контроля Кремля над Молдовой.

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Мілана Головань

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