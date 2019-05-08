В Мьянме разбился пассажирский самолет из Бангладеш

Фото: The Myanmar Times

В международном аэропорту Янгон в Мьянме потерпел крушение самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines. Об этом сообщает Myanmar Times.

В авиакомпании заявили, что причиной аварии стала жесткая посадка. По словам представителя Biman Airlines Шакила Мераджа, из-за плохой погоды при приземлении лайнер съехал с посадочной полосы.

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СМИ пишут, что самолет распался на три части.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. По данным авиакомпании, на борту находилось 28 пассажиров и экипаж.

Аэропорт Янгон закрыт.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.