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08.05.2019, 18:46

В Мьянме разбился пассажирский самолет из Бангладеш

В Мьянме разбился пассажирский самолет из Бангладеш - Фото
Фото: The Myanmar Times

СМИ пишут, что самолет распался на три части

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В международном аэропорту Янгон в Мьянме потерпел крушение самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines. Об этом сообщает Myanmar Times.

В авиакомпании заявили, что причиной аварии стала жесткая посадка. По словам представителя Biman Airlines Шакила Мераджа, из-за плохой погоды при приземлении лайнер съехал с посадочной полосы.

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СМИ пишут, что самолет распался на три части.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. По данным авиакомпании, на борту находилось 28 пассажиров и экипаж.

Аэропорт Янгон закрыт.

5 мая в 18:30 в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа: самолет Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. Сгорел 41 человек из 78 всего на борту. В самолете были трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа.

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Теги: Мьянма, самолет, авиакатастрофа
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