В НАТО должны показать России, что готовы использовать оружие – Минобороны Германии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась за жесткую позицию НАТО в отношении России. Об этом она заявила в комментарии радио Deutschlandfunk.

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"Необходимо четко дать понять руководству в Москве, что мы готовы в конечном итоге применить оружие", – заявила она.

Министр подчеркнула, что никому в голову не должна приходить идея атаковать партнеров НАТО в странах Балтии или в Черном море.

Крамп-Карренбауэр напомнила, что Россия непрерывно нарушает воздушное пространство стран НАТО и совершает кибератаки на государственные ресурсы, чтобы дестабилизировать Европу. Также она напомнила, что миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза происходит с ведома и согласия Кремля.

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Елизавета Кумбер

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