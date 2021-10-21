В НАТО должны показать России, что готовы использовать оружие – Минобороны Германии
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась за жесткую позицию НАТО в отношении России. Об этом она заявила в комментарии радио Deutschlandfunk.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Необходимо четко дать понять руководству в Москве, что мы готовы в конечном итоге применить оружие", – заявила она.
Министр подчеркнула, что никому в голову не должна приходить идея атаковать партнеров НАТО в странах Балтии или в Черном море.
Крамп-Карренбауэр напомнила, что Россия непрерывно нарушает воздушное пространство стран НАТО и совершает кибератаки на государственные ресурсы, чтобы дестабилизировать Европу. Также она напомнила, что миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза происходит с ведома и согласия Кремля.
- В марте 2021-го НАТО сообщил о "необычном пике активности" ВВС РФ. Истребители десять раз поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей в разных районах Европы.
- С начала лета режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- В сентябре прокуратура Германии начала расследование попытки кражи личных данных немецких политиков накануне парламентских выборов. Атаку немецкая разведка связывает с ГУР России. А в октябре стало известно, что российские хакеры в течение нескольких месяцев пытались проникнуть в правительственные сети США и ЕС и атаковали несколько технологических компаний.
Читайте также: Мы стремились к диалогу с Россией, но все стало еще хуже – глава МИД Германии
Комментарии