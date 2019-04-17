В НАТО ответили на заявления РФ о прекращении сотрудничества

Фото: ЕРА

В Североатлантическом альянсе не увидели ничего нового в словах заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко о полном прекращении сотрудничества между НАТО и Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Позиция НАТО не изменилась. Относительно России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", - говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованного во вторник, 16 апреля.

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15 апреля 2019 года Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

В ответ на это Оана Лунгеску указала, что в марте 2014 Альянс в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановил практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.

Депутат федерального парламента Канады Джеймс Безан высказал мнение, что НАТО должно усилить свое присутствие в Черном море и отправить туда подводные лодки. Если этого не сделать, то, по мнению политика, российский президент Владимир Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории.