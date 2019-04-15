Россия прекращает сотрудничество с НАТО

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом пишут Ведомости, цитируя замглавы Министерства иностранных дел России Александра Грушко.

Грушко считает, что "Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией".

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"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует", - сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", который вошел в Черное море 14 апреля.