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15.04.2019, 14:50

Россия прекращает сотрудничество с НАТО

Россия прекращает сотрудничество с НАТО - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В России заявляют, что "Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией"

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В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом пишут Ведомости, цитируя замглавы Министерства иностранных дел России Александра Грушко.

Грушко считает, что "Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией".

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"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует", - сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что российские корабли взяли на сопровождение американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", который вошел в Черное море 14 апреля.

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Теги: нато
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