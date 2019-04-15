Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.04.2019, 06:20

Генерал НАТО: Не уверен, что мы хорошо знаем Россию

Генерал НАТО: Не уверен, что мы хорошо знаем Россию - Фото
Фото: EPA

Коммуникация между НАТО и Россией сейчас хуже, чем во времена Холодной войны, отметил главнокомандующий силами НАТО в Европе

Реклама
Реклама

Коммуникация между НАТО и Россией даже в период Холодной войны была лучше, чем сейчас. Об этом рассказал главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, сообщает Associated Press.

Скапаротти отметил, что за все время на своем посту только дважды встречался с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, но несколько раз разговаривал с ним по телефону.

Реклама

"Во время холодной войны мы понимали сигналы, подаваемые друг другу. Мы разговаривали. Я не уверен, что мы понимаем их так же хорошо сегодня", - подчеркнул генерал.

Депутат федерального парламента Канады Джеймс Безан высказал мнение, чир НАТО должно усилить свое присутствие в Черном море и отправить туда подводные лодки. Если этого не сделать, то, по мнению политика, российский президент Владимир Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории.

"Нам надо наше продвижение вперед продолжать, усиливать Украину, обеспечивая для нее ей больше учений с точки зрения военных возможностей, обучая личный состав. Украина действительно является щитом, который защищает западный мир от того, что надвигается с Востока", - резюмировал политик.

Ранее сегодня сообщалось, что летом 2019 года США по запросу НАТО разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Отправить:
Распечатать:
Теги: нато, Кертис Скапаротти
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 