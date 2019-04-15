Генерал НАТО: Не уверен, что мы хорошо знаем Россию

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Коммуникация между НАТО и Россией даже в период Холодной войны была лучше, чем сейчас. Об этом рассказал главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, сообщает Associated Press.

Скапаротти отметил, что за все время на своем посту только дважды встречался с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, но несколько раз разговаривал с ним по телефону.

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"Во время холодной войны мы понимали сигналы, подаваемые друг другу. Мы разговаривали. Я не уверен, что мы понимаем их так же хорошо сегодня", - подчеркнул генерал.

Депутат федерального парламента Канады Джеймс Безан высказал мнение, чир НАТО должно усилить свое присутствие в Черном море и отправить туда подводные лодки. Если этого не сделать, то, по мнению политика, российский президент Владимир Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории.

"Нам надо наше продвижение вперед продолжать, усиливать Украину, обеспечивая для нее ей больше учений с точки зрения военных возможностей, обучая личный состав. Украина действительно является щитом, который защищает западный мир от того, что надвигается с Востока", - резюмировал политик.

Ранее сегодня сообщалось, что летом 2019 года США по запросу НАТО разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).