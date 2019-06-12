В НАТО заявили об усилении военного присутствия России в Арктике

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании военного присутствия России в Арктическом регионе. Об этом он сказал на пресс-конференции в Исландии, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

"Мы должны пытаться продолжать работать над поддержанием низкой степени напряженности на Крайнем Севере, несмотря на то что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере", - заявил генсек.

12 января 2019-го появилась информация, США готовятся к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года. Ранее Вашингтон говорил, что способность РФ осуществлять военные операции в Североатлантическом регионе возросла, и США намерены тщательно следить за ее действиями.

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