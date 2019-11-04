В Непале автобус упал в реку: 17 погибших, 50 пострадавших

3 ноября в реку Сун Коши на востоке Непала упал автобус с пассажирами. Об этом сообщает Al Jazeera.
Агенство сообщает, что переполненный автобус съехал с горной дороги и въехал в реку в Непале. В следствие аварии погибли 17 человек, еще 50 пострадали. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
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В местной полиции информируют, что автобус с людьми возвращался с фестиваля и вероятно он был неисправен.
Авария произошла в 120 км от Катманду.
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