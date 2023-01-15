В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту
Утром в воскресенье в Непале разбился самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, выполнявший рейс Катманду – Покхара. Об этом сообщило местное издание The Kathmandu Post.
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На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, рассказал представитель авиакомпании Сударшан Бартаула.
В соцсетях уже появились фото и видео с места крушения.
Самолет разбился недалеко от международного аэропорта в Похкаре, третьего по количеству населения города в Непале после Катманду и Биратнагара.
Yeti Airlines – непальская авиакомпания, базирующаяся в Катманду. Это один из самых крупных авиаперевозчиков в стране. Ее флот состоит из среднемагистральных пассажирских турбовинтовых самолетов ATR 72-500 производства французско-итальянского концерна ATR.
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