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В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 09:13
В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту - Фото
Фото: arun.tamu.946 / Facebook

Утром в воскресенье в Непале разбился самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, выполнявший рейс Катманду – Покхара. Об этом сообщило местное издание The Kathmandu Post.

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На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, рассказал представитель авиакомпании Сударшан Бартаула.

В соцсетях уже появились фото и видео с места крушения.

Самолет разбился недалеко от международного аэропорта в Похкаре, третьего по количеству населения города в Непале после Катманду и Биратнагара.

Yeti Airlines – непальская авиакомпания, базирующаяся в Катманду. Это один из самых крупных авиаперевозчиков в стране. Ее флот состоит из среднемагистральных пассажирских турбовинтовых самолетов ATR 72-500 производства французско-итальянского концерна ATR.

В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту
Андрій Водяний
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