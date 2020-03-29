В Нидерландах из больниц отозвали около 600 000 бракованных масок из Китая

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В Нидерландах отозваны из больниц около 600 000 защитных масок производства Китая, вся партия в 1,3 млн масок не будет использоваться. Об этом сообщает DW.

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Партия из 1,3 млн защитных масок класса FFP2 прибыла в Нидерланды из Китая для борьбы с эпидемией коронавируса. Несколько проверок выявили, что они не защищают лицо должным образом, также найдены дефектные мембраны фильтров.

Около 600 000 тысяч масок, уже отправленных в больницы, были отозваны, распределение остальной части партии остановлено, принято решение не использовать всю партию.

На данный момент в Нидерландах - 10 866 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 771 из них оказались летальными, 3 человека выздоровели.

27 марта стало известно, что часть закупленных Испанией у Китая экспресс-тестов на коронавирус дает слишком много ошибочных результатов.

На утро 29 марта в Украине было подтверждено 418 случаев COVID-19, девять человек умерло, пятеро выздоровели.

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