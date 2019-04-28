В Нидерландах среди бананов нашли 1,6 тонны кокаина

Фото: pixabay.com

В порту Роттердама сотрудники таможенной службы обнаружили 1,6 тонны кокаина, которые были спрятаны под грузом бананов, привезенных из Коста-Рики. Об этом сообщает местное издание NOS.

В связи с находкой наркотиков полиция задержала 40-летнего гражданина Болгарии.

Реклама

Издание отмечает, что кокаин, который доставляют из Южной Америки, часто прячут среди бананов, потому что это важный экспортный продукт региона, и он не задерживается в порту надолго, потому что может испортиться, поэтому его меньше проверяют.

22 апреля в Одесской области в ходе спецоперации сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали двоих граждан Молдовы, которые пытались вывезти 12 кг кокаина на сумму около $1 млн в контейнере с фруктами.