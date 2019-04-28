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28.04.2019, 19:52

В Нидерландах среди бананов нашли 1,6 тонны кокаина

В Нидерландах среди бананов нашли 1,6 тонны кокаина - Фото
Фото: pixabay.com

Подозреваемый в контрабанде задержан

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В порту Роттердама сотрудники таможенной службы обнаружили 1,6 тонны кокаина, которые были спрятаны под грузом бананов, привезенных из Коста-Рики. Об этом сообщает местное издание NOS.

В связи с находкой наркотиков полиция задержала 40-летнего гражданина Болгарии. 

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Издание отмечает, что кокаин, который доставляют из Южной Америки, часто прячут среди бананов, потому что это важный экспортный продукт региона, и он не задерживается в порту надолго, потому что может испортиться, поэтому его меньше проверяют. 

22 апреля в Одесской области в ходе спецоперации сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали двоих граждан Молдовы, которые пытались вывезти 12 кг кокаина на сумму около $1 млн в контейнере с фруктами.

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Теги: кокаин, нидерланды
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