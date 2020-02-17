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В Нигерии боевики на мотоциклах убили 30 человек

В Нигерии боевики на мотоциклах убили 30 человек - Фото
Боевики (Иллюстративное фото - скриншот из видео)
17.02.2020, 07:35

Большинство жертв были пожилыми людьми и детьми, которые не могли скрыться бегством

При налете боевиков на мотоциклах на две деревни в северо-западной части Нигерии погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

В заявлении говорится, что боевики напали на деревни Тсаува и Данкар в районе Батсари штата Кацина на северо-западе страны. Боевики открыли огонь по местным жителям. Примерно 21 человек погиб в деревне Тсаува, где боевики подожгли дома и захватили продовольствие. Еще девять были убиты в деревне Данкар.

Полицейским удалось арестовать одного подозреваемого и изъять девять мотоциклов, использовавшихся во время рейда. Для защиты района и соседних общин были задействованы дополнительные полицейские и военнослужащие.

  • Главарь ИГ аль-Багдади и "спикер" организации были ликвидированы в ходе военных операций США в Сирии в октябре 2019-го.
  • 28 декабря 2019 года джихадисты Исламского государства казнили 10 заложников-христиан.

Смотрите видео: Как спецназ США загонял главаря ИГ: фрагмент операции

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