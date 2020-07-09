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В Нигерии фотоловушка запечатлела группу самых редких в мире горилл с детенышами

09.07.2020, 17:30
В Нигерии фотоловушка запечатлела группу самых редких в мире горилл с детенышами - Фото
Речные гориллы (Фото - TheWCS - Twitter)

В Нигерии на фото попала самая редкая в мире горилла вместе с потомством. Этот факт обнадеживает зоозащитников

Впервые за много лет в горах на юге Нигерии на фото попала группа самых редких в мире горилл. С ними было их потомство. Об этом сообщает BBC

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Известно, что в дикой природе живут около 300 представителей вида речных горилл. По данным Международного союза охраны природы, этот вид находится на грани исчезновения. 

Однако зоозащитники из организации WCS Nigeria заявляют, что эта запечатленная группа горилл вселяет надежду на то, что животные, которым грозит исчезновение, действительно размножаются.

Речные гориллы настороженно относятся к людям и отличаются от других видов меньшими головами, более длинными руками и светлыми волосами. Эти приматы живут в некоторых горных районах Нигерии и соседнего Камеруна.

Фото: Wildfire Conversation Society/Twitter

Владислав Сердюк
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