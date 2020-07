В Нигерии фотоловушка запечатлела группу самых редких в мире горилл с детенышами

Впервые за много лет в горах на юге Нигерии на фото попала группа самых редких в мире горилл. С ними было их потомство. Об этом сообщает BBC.

Известно, что в дикой природе живут около 300 представителей вида речных горилл. По данным Международного союза охраны природы, этот вид находится на грани исчезновения.

Однако зоозащитники из организации WCS Nigeria заявляют, что эта запечатленная группа горилл вселяет надежду на то, что животные, которым грозит исчезновение, действительно размножаются.

Cross River gorillas are rarely seen or photographed. Extremely shy of humans, they live in most rugged & inaccessible parts of their range. In total, there are only about 300 individuals found in an isolated region along the Nigeria/Cameroon border. https://t.co/u3lLQ8rLHI pic.twitter.com/BssO9MkoQg