В Новой Зеландии на пляже нашли кокаина на $2 млн

Упаковки с кокаином (Фото: New Zealand Police/Facebook)

Кокаин с уличной стоимостью около $2 млн выбросило на дикий пляж в Новой Зеландии, неподалеку от Окленда, сообщает The Guardian.

В среду вечером в полицию сообщили, что на пляже найдены загадочные синие пакеты со странными символами. Полиция установила, что в пакетах находится кокаин и отправила вертолет и поисковые команды, чтобы обыскать более широкую зону.

По словам эксперта-криминалиста, этот кокаин мог быть произведен в Перу, где он стоит около $7000 за килограмм. В Новой Зеландии кокаин - самый дорогой запрещенный наркотик, стоимость килограмма достигает $250 000.

Криминалист предполагает, что упаковки с кокаином могли быть выброшены за борт контрабандистами, опасавшимися морской охраны.