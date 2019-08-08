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В Новой Зеландии на пляже нашли кокаина на $2 млн

В Новой Зеландии на пляже нашли кокаина на $2 млн - Фото
Упаковки с кокаином (Фото: New Zealand Police/Facebook)
08.08.2019, 12:14

Полиция и местные жители обыскивают пляж рядом с Оклендом после того, как на нем были найдены 19 пакетов с необычными символами

Кокаин с уличной стоимостью около $2 млн выбросило на дикий пляж в Новой Зеландии, неподалеку от Окленда, сообщает The Guardian.

В среду вечером в полицию сообщили, что на пляже найдены загадочные синие пакеты со странными символами. Полиция установила, что в пакетах находится кокаин и отправила вертолет и поисковые команды, чтобы обыскать более широкую зону.

По словам эксперта-криминалиста, этот кокаин мог быть произведен в Перу, где он стоит около $7000 за килограмм. В Новой Зеландии кокаин - самый дорогой запрещенный наркотик, стоимость килограмма достигает $250 000.

Криминалист предполагает, что упаковки с кокаином могли быть выброшены за борт контрабандистами, опасавшимися морской охраны.

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кокаин новая зеландия
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