В одном из районов Ломбардии у 37% местных жителей выявили антитела к SARS-CoV-2

В итальянской коммуне Сан-Джованни-Бьянко региона Ломбардия провели тестирование местных жителей по методу иммуноферементного анализа крови на выявление антител к коронавирусу. Результаты тестов показали, что у 37% участников исследования выработались антитела к вирусу SARS-CoV-2, сообщает местное издание Corriere Della Serra.
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Во время пика эпидемии Ломбардия стала одним из самых пострадавших регионов Италии, все 12 ее провинций были закрыты на карантин еще 8 марта.
После спада роста заболеваемости местные власти решили провести серологическое исследование, чтобы узнать, сколько жителей успешно переболели коронавирусом. Исследование началось 25 мая, в нем приняли участие почти 1500 добровольцев в возрасте 18 лет и старше.
В результате тестирования выяснилось, что антитела к вирусу появились у 37% протестированных граждан, при этом у 30% из них не было симптомов. По словам мэра коммуны Марко Милези, они ожидали эти цифры, "учитывая такое большое количество смертей от COVID-19".
Пока тестирование продолжается, в нем планируют принять участие еще 400 местных жителей. Если показатель выработки антител останется на уровне 37%, это станет неплохим результатом и важным шагом на пути к формированию коллективного иммунитета, пишет издание.