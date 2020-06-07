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В одном из районов Ломбардии у 37% местных жителей выявили антитела к SARS-CoV-2

В одном из районов Ломбардии у 37% местных жителей выявили антитела к SARS-CoV-2 - Фото
Иллюстративное фото: Италия, Ломбардия (источник - pixabay.com)
07.06.2020, 16:59

Власти говорят, что такой процент переболевших ожидаем, учитывая общее количество смертей от коронавируса в Италии

В итальянской коммуне Сан-Джованни-Бьянко региона Ломбардия провели тестирование местных жителей по методу иммуноферементного анализа крови на выявление антител к коронавирусу. Результаты тестов показали, что у 37% участников исследования выработались антитела к вирусу SARS-CoV-2, сообщает местное издание Corriere Della Serra.

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Во время пика эпидемии Ломбардия стала одним из самых пострадавших регионов Италии, все 12 ее провинций были закрыты на карантин еще 8 марта.

После спада роста заболеваемости местные власти решили провести серологическое исследование, чтобы узнать, сколько жителей успешно переболели коронавирусом. Исследование началось 25 мая, в нем приняли участие почти 1500 добровольцев в возрасте 18 лет и старше.

В результате тестирования выяснилось, что антитела к вирусу появились у 37% протестированных граждан, при этом у 30% из них не было симптомов. По словам мэра коммуны Марко Милези, они ожидали эти цифры, "учитывая такое большое количество смертей от COVID-19".

Пока тестирование продолжается, в нем планируют принять участие еще 400 местных жителей. Если показатель выработки антител останется на уровне 37%, это станет неплохим результатом и важным шагом на пути к формированию коллективного иммунитета, пишет издание.

СПРАВКА. Тестирование на коронавирус в мире сейчас проводится двумя основными методами: молекулярное распознавание (например, ПЦР-тесты) и серологическое тестирование (ИФА-тесты). Последнее показывает наличие в крови антител, которые иммунная система выработала в борьбе с вирусом.
  • Майские исследования в Испании и Франции показали, что в этих странах коллективного иммунитета пока нет.
  • 27 мая в Киеве начали ИФА-тестирование медиков на коронавирус.
Дарья Мостовая
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антитела Ломбардия исследование италия коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 ИФА-тест
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