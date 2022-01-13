В ООН лишили права голоса восемь стран. В списке есть "друзья России"

Из-за неуплаты долгов восемь стран лишились права голоса в Организации объединенных нацией, среди них есть государства, которые поддерживают Россию в принципиальных голосованиях, в частности по Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает DW.

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За неуплату взносов голосов лишились Иран, Венесуэла, Судан, Конго, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Папуа-Новая Гвинея и Вануату.

Первые три страны из списка регулярно поддерживают Россию во время голосований в Генассамблее ООН. Например, в декабре 2021-го они вместе с РФ голосовали против резолюции по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

По уставу ООН, страны теряют право голоса, если их задолженость равна или превышает сумму взносов за два последних года.

Это ограничение может не распространяться на страны, которые не могут заплатить из-за независящих от них обстоятельств. В 2022 году такими стали Коморских островов, Сан-Томе и Принсипи и Сомали.

Венесуэла для восстановления права голоса должна заплатить минимум $40 млн, Иран – $18 млн, Судан – $300 000, остальные пять стран – $75 000.

В декабре 2021-го Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по климату.

США заявили, что РФ "подвела мир, и нет никаких оправданий для принятия этого решения".

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Марк Сировой

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