В Ормузском проливе иранские военные снова захватили танкер – заявление Пятого Флота США

3 мая нефтяной танкер Niovi был захвачен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) при переходе через Ормузский пролив. Заявление об этом выпустил Пятый Флот США, который контролирует судоходство в регионе.

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Танкер, который ходит под флагом Панамы, следовал из Дубая транзитом через Персидский залив в порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, и был атакован десятком быстроходных катеров примерно в 6:20 утра по местному времени в Ормузском проливе. Захватчики вынудили танкер изменить курс и направиться в сторону иранских территориальных вод у побережья порта Бендер-Аббас.



Флот показал снятый с высоты снимок одного из моментов нападения.

Захват произошел всего через шесть дней после предыдущего инцидента 27 апреля, когда Иран захватил танкер Advantage Sweet в международных водах Оманского залива.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и является одним из самых загруженных в мире участков нефтяной транспортировки.

В заявлении подчеркнуто, что действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность, а вмешательство в судоходство в региональных водах является необоснованным, безответственным и представляет реальную угрозу морской безопасности и мировой экономике.

29 июля 2021 года в Аравийском море был атакован танкер Mercer Street, погибли два человека.

15 ноября 2022 года у побережья Омана было совершено нападение на нефтяной танкер Pacific Zircon. Администрация США официально обвинила в этом нападении Иран.

17 февраля 2023 года танкер Campo Square был атакован в Аравийском море, в атаке участвовали иранские суда и беспилотники-камикадзе.

Сергій Бережний

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