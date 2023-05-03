В Ормузском проливе иранские военные снова захватили танкер – заявление Пятого Флота США
3 мая нефтяной танкер Niovi был захвачен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) при переходе через Ормузский пролив. Заявление об этом выпустил Пятый Флот США, который контролирует судоходство в регионе.
Танкер, который ходит под флагом Панамы, следовал из Дубая транзитом через Персидский залив в порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, и был атакован десятком быстроходных катеров примерно в 6:20 утра по местному времени в Ормузском проливе. Захватчики вынудили танкер изменить курс и направиться в сторону иранских территориальных вод у побережья порта Бендер-Аббас.
Флот показал снятый с высоты снимок одного из моментов нападения.
Захват произошел всего через шесть дней после предыдущего инцидента 27 апреля, когда Иран захватил танкер Advantage Sweet в международных водах Оманского залива.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и является одним из самых загруженных в мире участков нефтяной транспортировки.
В заявлении подчеркнуто, что действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность, а вмешательство в судоходство в региональных водах является необоснованным, безответственным и представляет реальную угрозу морской безопасности и мировой экономике.
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