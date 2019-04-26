В Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за непогоды

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Мэр Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке. Об этом он сообщил в Twitter.

Осадки завтра, 27 апреля, могут достигать 25-35 мм.

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"Чтобы помочь городским бригадам, волонтерам и жителям пострадавших районов, я объявляю чрезвычайное положение и запрашиваю помощь у провинции и армии", - отметил мэр столицы Канады.

По его словам, персонал Вооруженных сил Канады уже мобилизован и прибыл в Оттаву, чтобы помочь устранять последствия наводнения.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко уточнил, что посольство работает в штатном режиме.

4 марта 2019 года не менее 23 человек погибли из-за торнадо в американском штате Алабама.