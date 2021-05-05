В Пентагоне инициировали расследование об инцидентах войск США и НЛО

Генеральный инспектор Министерства обороны США инициировал расследование о мерах, которые Пентагон предпринял после инцидентов с неопознанными летающими объектами. Об этом пишет The Drive.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Информация распространена среди командующих Центральным командованием США, Северным командованием США и Командованием специальных операций США. Несмотря на это, в список не вошли другие боевые командования, такие как Индо-Тихоокеанское командование США – именно там в последние годы замечали необычные инциденты с участием НЛО.

Сообщается, что в июне 2020 года специальный комитет Сената по разведке запросил публичный отчет по вопросу НЛО, который, как ожидается, будет опубликован в ближайшие месяцы.

"Запрос комитета прямо признал отсутствие единого, всеобъемлющего процесса в федеральном правительстве для сбора и анализа разведданных о неопознанных воздушных явлениях, несмотря на потенциальную угрозу", – пишет издание.

The Drive пишет, что информация о недавних инцидентах с НЛО остается крайне ограниченной. По информации журналистов, речь может идти о том, что США допустили нарушения воздушного пространства иностранными государствами, которые использовали для этого "относительно несложные технологии".

"Если это так, эти нарушения, возможно, представляют собой серьезный провал разведки. Существует множество опасений, что сбивающий с толку и часто противоречивый характер этих наблюдений (за НЛО – ред.) может способствовать задержке или сдержанной реакции соответствующих агентств (Минобороны США – ред.)", – пишет источник.

В апреле 2020-го Пентагон опубликовал три видео с НЛО, которые были замечены в подконтрольном армии США пространстве.

В мае 2020-го были опубликованы отчеты ВМС США о восьми встречах с НЛО в период с 27 июня 2013 года по 13 февраля 2019-го.

Читайте также: Пентагон подтвердил: слитое в сеть видео с НЛО – настоящее

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.