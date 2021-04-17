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Пентагон подтвердил: слитое в сеть видео с НЛО – настоящее видео

17.04.2021, 15:45
НЛО, снятое ВМС США (скриншот видео Jeremy Corbell, YouTube)
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Пентагон подтвердил, что слитое в сеть видео с НЛО – настоящее. Об этом заявила CNN пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

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В CNN отмечают, что на прошлой неделе на сайте Extraordinary Beliefs было опубликовано видео с НЛО, которое распространялось в интернете с прошлого года.

На кадрах видно хаотично передвигающийся по небу пульсирующий треугольник. Опубликовавший видео в YouTube документалист Джереми Корбелл утверждал: оно было снято в 2019-м экипажем эсминца USS Russell.

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Гоф подтвердила, что это видео было сделано ВМС США. Фотографии еще трех НЛО (в форме "сферы", "желудя" и "металлического дирижабля") также были сделаны американским флотом, признала она.

По ее словам, эти инциденты исследует Целевая группа по НЛО, изучающая подобные события, зафиксированные военными.

Гоф добавила, что Пентагон не будет публично обсуждать подробности происходящего на видео "для обеспечения безопасности операций и во избежание раскрытия информации, которая может быть полезной для потенциальных противников".

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Видео - Jeremy Corbell/YouTube

Марк Сировой
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