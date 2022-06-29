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В Польше ликвидируют "зоны, свободные от ЛГБТ" в четырех муниципалитетах — решение суда

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 11:20
В Польше ликвидируют
Демонстрация в поддержку ЛГБТ в Будапеште (Фото: EPA-EFE/ZOLTAN BALOGH)

Высший польский апелляционный суд 28 июня постановил, что так называемые "зоны, свободные от ЛГБТ", должны быть ликвидированы в четырех муниципалитетах. Об этом сообщает Euractiv.

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Министр Кабмина Михал Вуйцик, член консервативной партии Единая Польша, раскритиковал это решение. Он сказал, что "если депутаты решают, что хотят поддерживать наши традиции и идентичность, это суверенное их право. Никто не должен ограничивать это".

В 2019 году местные власти ряда польских муниципалитетов объявили себя "свободными от идеологии ЛГБТ". Они стремятся запретить то, что считают пропагандой гомосексуализма.

Это решение вызвало конфликт между Польшей и Еврокомиссией, которая заявила, что оно может нарушать закон ЕС о недискриминации по признаку сексуальной ориентации.

После судебного иска от омбудсмена Польши нижестоящие суды постановили, что девять таких резолюций должны быть отменены. Затем прокуратура, ультраконсервативный аналитический центр Ordo Iuris и соответствующие муниципалитеты оспорили эти приговоры.

24 июня Кампания против гомофобии заявила, что Комиссия ЕС внесла в свое Соглашение о партнерстве с Польшей пункт, который не позволит муниципалитетам с "зонами, свободными от ЛГБТ", получать средства из бюджета блока на 2021–2027 годы. Отмечается, что муниципалитеты проводящие политику, которую ЕС считает дискриминационной, не получат финансирования на инфраструктуру, окружающую среду и некоторые другие сферы.

По состоянию на июнь 2020 года около 100 муниципалитетов (включая пять воеводств), приняли резолюции, которые привели к тому, что они были названы "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ".

В Польше ликвидируют "зоны, свободные от ЛГБТ" в четырех муниципалитетах — решение суда
  • В 2019 и 2020 годах пять региональных парламентов на юге и востоке Польши, одобрили ряд документов, направленных на борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ", которая рассматривалась как угроза для традиционной модели польской семьи. По данным неправительственной организации Atlas Nienawiści, почти треть поляков оказалась на территориях, провозглашенных "зонами, свободными от ЛГБТ".
  • В марте 2021-го Европарламент объявил весь Европейский Союз "зоной свободы для ЛГБТ". Символическая резолюция была принята в ответ на то, что местные власти в Польше стали называть свои территории "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ".

Читайте также: Президент Польши Дуда заявил, что "ЛГБТ-идеология" разрушительнее коммунизма

Мария Макуха
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польша евросоюз лгбт
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