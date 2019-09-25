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В Польше мужчина спрыгнул с небоскреба и упал на украинца

В Польше мужчина спрыгнул с небоскреба и упал на украинца - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
25.09.2019, 14:46

Самоубийца спрыгнул с 18 этажа

В Варшаве 26-летний мужчина спрыгнул с 18 этажа небоскреба и упал на украинского студента, который сидел на скамейке перед зданием. Об этом сообщает Onet.pl.

26-летний мужчина погиб на месте, а гражданин Украины доставлен в больницу с тяжелой травмой головы и без сознания. 

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Как сообщает издание, сейчас врачи борются за его жизнь. Полиция не комментирует деталей произошедшего.

"Сейчас выясняются обстоятельства и причины", - заявил полицейский Роберт Шумята. 

По информации Onet, погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно.

Отец погибшего уже подтвердил его личность. 

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