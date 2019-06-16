В Польше начались самые масштабные военные учения

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В Польше сегодня начались военные учения Dragon-19 с участием 18 тысяч солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тысяч единиц военной техники. Об этом сообщает Радио Польша.

Dragon-19 – это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, которые продлятся четыре дня.

"Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО", - отмечается в сообщении.

Главным участником маневров Dragon-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

29 апреля 2019 года в Эстонии проходили крупные трехнедельные учения Сил обороны "Весенний шторм".