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10.02.2019, 23:36

В Польше назвали сумму закупки у США новых ракетных систем

В Польше назвали сумму закупки у США новых ракетных систем - Фото
Фото: EPA

Сделка будет подписана 13 февраля

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Польша закупит у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на сумму $414 млн (примерно 365 млн евро). Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак журналистам в воскресенье, 10 февраля, пояснив, что сделка будет подписана 13 февраля, пишет Deutsche Welle.

"Установки значительно повысят боеспособность польской армии", - отметил Блащак.

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В конце ноября 2018 года управление военного сотрудничества Минобороны США сообщило, что Госдепартамент принял решение одобрить продажу Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS M142 и другого оборудования. 

"Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европесовременными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе", - отмечало ведомство.

28 марта 2018 года Польша подписала с США контракт на покупку противоракетных комплексов Patriot на общую сумму $4,75 млрд.

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Теги: Мариуш Блащак, США, польша, HIMARS
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