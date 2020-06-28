В Польше проходят выборы президента, фавориты - президент Дуда и мэр Варшавы

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Сегодня в Польше проходит первый тур выборов президента, экзит-полы появятся после 21:00 (20:00 по Киеву). Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

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Избирательные участки открылись в 7:00 (6:00 по Киеву). Из-за эпидемии коронавируса впервые в Польше выборы проходят по смешанной системе: на избирательных участках и по почте.

На данный момент ЦИК отмечает высокую явку избирателей. С самого утра на избирательных участках образовались очереди.

Основными соперниками на выборах называют действующего президента Анджея Дуду, сторонника правящей партии Право и Справедливость, и мэра Варшавы Рафала Тшасковского, кандидата от оппозиционной Гражданской платформы.

Дуде прогнозируют в первом туре 41-43% голосов, Тшасковскому - 28-30%.

При этом в середине июня опрос показывал возможность проигрыша Дуды во втором туре.

Говоря об отношениях с Украиной, оба фаворита занимают проукраинскую позицию.

"Мы сегодня должны твердо стоять на стороне Украины на международной арене", - заявлял Дуда. Он отмечал, что за последние пять лет в отношениях двух стран были "разные моменты", упомянув разногласия по вопросам истории, но высказал надежду, что "путь примирения приведет к тому, что наши народы будут жить в подлинно дружеских отношениях, без взаимных обид".

Отвечая на вопросы об отношениях с Украиной украинской газете в Польше Наше слово, Тшасковский заявил, что Украина всегда может рассчитывать на его поддержку. "Я бы также хотел, чтобы Польша снова стала представителем по украинским делам в Европе - как президент, я буду этого добиваться", - пообещал он.

Избирательные участки закроются в 21:00 (20:00 по Киеву), после этого будут опубликованы данные экзит-полов. Если в первом туре никто не наберет более 50% голосов избирателей, второй тур выборов состоится 12 июля.

Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая, однако их перенесли "на более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.

перенесли 14 июня Дуда назвал ЛГБТ-идеи "необольшевизмом", заявив впоследствии, что его слова вырвали из контекста.