В Польше проходят задержания за онлайн-призывы к агрессии

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В Польше полиция после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича за два дня задержала, как минимум, десять человек по подозрению в разжигании ненависти и публичных призывах к убийствам. Об этом в Twitter сообщил глава МВД Польши Йоахим Брудзиньский.

"Со вчерашнего дня сотрудники польской полиции по всей стране уже провели с десяток или около того задержаний в связи с онлайн-призывами к убийствам и актам агрессии", - написал министр.

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Он призвал прекратить транслировать "плохие эмоции".

"Уверяю вас, что полиция будет последовательной и строгой", - добавил Брудзиньский.

13 января, вечером злоумышленник ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта Большого оркестра рождественской помощи. На следующий день он скончался в больнице. По всей Польше прошли марши против ненависти и насилия.